Ideias criativas: use talheres para decorar a cozinha

Estas ideias são um prato cheio para você decorar com charme a cozinha, a churrasqueira ou a sala de jantar. Basta pegar um garfo aqui, uma colher ali (daquele jogo desfalcado) e criar objetos originais. Dá para fazer suporte de pano de prato, luminária, puxador, porta-guardanapos…

Era uma vez um talher… inpire-se nessas lindas ideias de decoração

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Bem à mão

Dobre a parte curva do cabo de três garfos (para facilitar, use um alicate) e prenda-os em uma tábua de madeira com fita dupla face, dando uma distância de quase um palmo entre eles. Fixe um gancho atrás da tábua e pendure-a na parede com um prego. Pronto, você tem um suporte de pano de prato lindo.

Escolha velas perfumadas para aromatizar o ambiente

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

À meia-luz

Eis uma luminária barata, fácil de fazer e com o maior efeito visual… Dobre a base de várias colheres, formando um ângulo de 90 graus com o cabo. Fixe-as na parede com fita dupla face, de forma irregular, e apoie uma velinha em cada talher.



Este puxador também fica lindo nas gavetas dos armários de copa ou cozinha

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Puxa-puxa

Quem diria: um simples garfo pode se transformar em um puxador chique! A ideia é perfeita para aquela cristaleira ou o armário que estão precisando de cara nova. Escolha um talher decorado e entorte o cabo formando um arco. Fixe-o no móvel batendo um preguinho entre os dentes.

É tendência usar peças diferentes no mesmo conjunto. Então, que tal fazer porta-guardanapo como vários itens do faqueiro?

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Mesa farta

Os talheres de sobremesa são peças ideais para fazer as vezes de porta-guardanapo, pois são menores e ficam com melhor acabamento. Basta dobrá-los ao meio e encaixar o guardanapo.