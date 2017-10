Oferecer frutas aos pequenos em festas de aniversário nem sempre é uma tarefa fácil. Afinal, neste tipo de evento as opções saudáveis concorrem de maneira quase desigual com brigadeiros, beijinhos, bolo e outras guloseimas.

Felizmente, cresce a cada ano o número de pais que buscam alternativas mais saudáveis e nutritivas para compor o cardápio das comemorações. E incluir frutas é o primeiro passo. Mais do que servi-las em sucos e geleias, os anfitriões podem apostar na praticidade da versão in natura para criar petiscos divertidos e muito gostosos.

Espetinhos são as maneiras mais simples de servir as frutas para as crianças. Eles podem ser compostos por um único tipo de fruta, ou misturar diferentes tipos (doces, ácidas, hiper-hídricas e oleaginosas) para explorar combinações de sabores.

Uma alternativa interessante é servir os espetinhos acompanhados de iogurtes naturais ou geleias caseiras. Usando cortadores de biscoitos é possível dar novos formatos às frutas, deixando os palitos ainda mais fofos.

Para os pais mais habilidosos uma opção é investir em esculturas divertidas. As crianças podem participar de oficinas e competições para criar suas próprias obras de arte. Depois, os pratos podem ser servidos para os demais convidados, com a indicação do autor.

Evite servir as frutas com calda de chocolate, leite condensado ou outros artifícios que mascarem seu sabor. Capriche na variedade e ofereça a oportunidade de provar frutas exóticas, que não são consumidas com frequência, usando a aparência divertida para estimular as crianças a descobrirem novos sabores.