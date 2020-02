Howard Hawks no Centro Cultural em SP

Hollywood, a dica de hoje é para quem gosta de cinema. A mostra Howard Hawks estará aberta a partir de amanhã no Para começar a semana com uma programação digna de, a dica de hoje é para quem gosta de. A mostra Howard Hawks estará aberta a partir de amanhã no Centro Cultural aqui em São Paulo.

Serão 40 filmes, incluindo cópias raras de 16mm e obras inéditas. Comédias românticas, aventuras, policiais, musicais e muitos clássicos de Hawks.

Grandes nomes do cinema americano tiveram suas melhores interpretações sob as lentes de Hawks, um belo exemplo é o filme Os homens preferem as loiras com a maravilhosa Marilyn Monroe, que estará em cartaz no sábado dia 6, as 20h15

Marilyn Monroe em Os homens preferem as loiras

Quem quiser conferir a programação completa é só clicar aqui.

