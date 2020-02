Hotel ou prisão?

Será possível uma antiga prisão se tornar um hotel de luxo? O grupo hoteleiro alemão Van der Valk provou que sim e surpreendeu com uma decoração super moderna e maravilhosa!

Antiga prisão se transforma em hotel

Foto: Reprodução

A construção é de 1863 e por 150 anos funcionou como prisão até fechar suas portas em 2007. Foi quando em 2011, depois de uma grande reforma o hotel ficou pronto!

As 150 celas se transformaram em 36 quartos de luxo e 7 suites, algumas com nomes engraçados fazendo alusão a história do prédio: O Carcereiro, O Advogado, O Juiz e O Diretor

Quarto do hotel

Foto: Reprodução

Ainda que alguns itens como portas, tenham sido mantidos, outros se transformaram completamente. O antigo pátio se tornou um agradável café cercado por flores, onde os hospedes podem relaxar e curtir a estadia

Terraço

Foto: Reprodução

O hotel fica em Roermond, na Holanda os preços variam bastante, dependendo do quarto escolhido.

