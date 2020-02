Hotel diferente na Alemanha

Foto: site pessoal

Já pensou em dormir em um trailler? Parece meio desconfortável e sem glamour, não?! Que nada! Duas amigas alemãs, Silke Lorenzen e Sara Volmmer, criaram um hotel bem inusitado – e cheio de conforto e charme – na cidade de Berlim, na Alemanha, onde os quartos são traillers. A ideia das proprietárias do Huettenpalast é movimentar os dormitórios e, assim, surpreender os hóspedes a cada visita. Para manter o ar cool e descolado da empreitada, atualmente há apenas três traillers disponíveis, além de três cabanas de madeira. Para quem prefere mais privacidade, Silke e Sara oferecem seis quartos localizados em pontos afastados dentro do galpão, com luz natural e design aconchegante, moderno e divertido.

Confira a galeria de fotos desse mimo!