Homem faz selfie no enterro da mãe emociona internautas: “velei sozinho”

O goiano José Ricardo Fernandes Ribeiro, de 43 anos, sensibilizou a internet no início dessa semana ao postar no Facebook uma foto ao lado da mãe morta no caixão e com a frase: “Eu velei e enterrei minha mãe sozinho; eu e o motorista da funerária”.

Maria Bonita estava sendo cuidada pelo filho, morreu no último domingo (11). Segundo Zé Ricardo, a mãe estava muito doente na cama, usando fraldas e tendo de ser alimentada por ele. “Ela não conseguia mais sentar sozinha, eu que dava banho, trocava a fralda, colocava na cadeira de rodas, arrumava a casa e ainda tinha que deixá-la em casa para fazer hemodiálise três vezes na semana”, escreveu Zé.

O post de Zé Ricardo recebeu 298 mil reações, teve 145 mil compartilhamentos e mais de 36 mil comentários. “Não fica assim não, você não estava sozinho… Deus e seus anjos estava presentes”, disse um internauta. “O importante é que você fez a sua parte, esteve com ela até o fim. Sua mãe não precisou de lágrimas falsas perto dela.”, comentou outro.

Prestes a completar uma semana do velório, Zé ainda não teve tempo de responder todas as mensagens. “Quero agradecer a todos pelos comentários. Agora a tempestade já passou“, agradeceu Zé, depois da repercussão.

