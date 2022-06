Histórias de sucesso de clientes são tema de nova campanha do BTG Pactual

O BTG Pactual reconhece a importância de apoiar cada momento de vida de seus clientes para que eles possam construir trajetórias de sucesso. Pensando nisso, o Banco foi atrás das histórias mais inspiradoras e convidou um grupo de clientes para participarem da nova campanha de mídia.

Com o tema “O BTG reconhece quem é você”, o filme mostra que o banco sempre esteve ao lado dessas pessoas – mesmo nos momentos difíceis, que nem todos viram – reconhecendo o esforço por trás do sucesso. Que, assim como a história do próprio BTG, só aconteceu com muito trabalho. Dessa forma, o filme inspira todos a “darem um BTG na sua vida” e alcançarem o sucesso também.

A ação coincide com o bom momento do banco — que teve receita e lucro recordes no primeiro trimestre de 2022, de R$ 4,4 bilhões e R$ 2,1 bilhões, respectivamente — e tem como objetivo reconhecer os esforços das pessoas para atingirem seus resultados, acompanhando cada passo desse processo.

O BTG RECONHECE QUEM É VOCÊ

As superações são o elo em comum de personalidades como o empresário Filipe Tiseu, o chef Alex Atala, a ex-atleta Daiane dos Santos, o tabelião Marcelo Fernandes dos Santos, o piloto Felipe Massa, a fonoaudióloga Cláudia Cotes e o empreendedor Marcus Buaiz. Apesar de terem prosperado em áreas completamente diferentes, todos eles, famosos ou não, superaram as dificuldades do caminho para construir a sua história.

A campanha ainda é embalada pela música Don’t Stop Believin (que, em português, significa “não deixe de acreditar”) e tem como mote as frases: “Quem vê o resultado, não vê o trabalho”, “Quem vê o sucesso, não vê o processo”, e “Quem vê os acertos, não vê os erros”. O vídeo completo pode ser conferido nas redes sociais do BTG Pactual.

CONFIRA DICAS PARA QUE VOCÊ TAMBÉM TENHA UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

Defina metas de curto (até um ano), médio (até cinco anos) e longo (mais de dez anos) prazos. Entenda qual valor é preciso ter para realizar cada uma dessas metas. Faça um planejamento financeiro e invista uma quantia pré-estipulada todos os meses para que seu dinheiro trabalhe para você, colocando-o cada vez mais perto do objetivo final. Acompanhe cada etapa da evolução, sempre sonhando mais alto. Entenda que as dificuldades vão existir, mas que, com planejamento, é possível conquistar o que quiser. Conte com uma instituição que, mais que um banco, seja uma parceira que se preocupe com sua saúde financeira e o ajude a atingir o seu melhor potencial. Celebre cada vitória. Aproveitar o processo é parte importante e será um incentivo para seguir na trajetória definida.