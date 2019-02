Há 87 anos a brasileira conquistava o direito ao voto

Há 87 anos, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto. A luta começou em 1891, mas só entrou na Constituição de 1934. Foi durante o governo Getúlio Vargas que as sufragistas alcançaram seu objetivo. Entretanto, nessa época, apenas mulheres casadas com autorização do marido, as viúvas ou solteiras com renda própria poderiam votar. Em 1934, todas as mulheres conquistaram esse direito. E só em 1946 a obrigatoriedade foi estendida a todas as mulheres. Entre as brasileiras cujos nomes precisam ser lembrados por essa vitória estão Leolinda Daltro, Bertha Lutz e Celina Guimarães Viana.

Nos anos 2000, o eleitorado feminino superou o masculino no Brasil. E 2015, a presidente Dilam Rousseff sancionou a data comemorativa como Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. É o voto o sinal definitivo da inclusão feminina na vida política e na sociedade como cidadãs absolutas.