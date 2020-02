Guia da superação

Julia Roberts comeu, rezou, amou e inspirou milhões de mulheres em todo o mundo.

Foto: Divulgação

Dicas:

1. Descubra o que faz você feliz. Quem não sabe para o que vive, não vive plenamente.

2. Pense em como a sua vida será melhor depois que você superar o problema. Imaginar um futuro próspero e feliz ajudar a suportar a dor.

3. Mas viva o presente! Comece a mudar uma situação indesejada agora! Faça um novo curso, planeje uma viagem…

4. Inspire-se em pessoas que representem coragem, estímulo e perseverança.

5. Quando tudo parecer conturbado, analise a situação e tente descobrir as reais causas dos problemas. Tente identificar seus sentimentos em relação a eles.

6. Estabeleça vínculos com pessoas que tenham como ajudar você a superar as dificuldades.

7. Encare o problema com otimismo. Se você acreditar que encontrará uma resposta, você provavelmente encontrará uma resposta.

8. Dê valor às pequenas vitórias. Lembre-se de como as conquistou e veja que pode ousar de novo. Isso traz autoconfiança.



Filmes que inspiram

1. À Procura da Felicidade (2006)

2. Um Sonho Possível (2009)

3. Invictus (2009)

4. Uma prova de amor (2009)

5. Comer, Rezar, Amar (2010)

6. Um Olhar do Paraíso (2009)

7. Preciosa – Uma história de esperança (2009)



Livros que nos fazem refletir

1. Sobreviver: Instinto de Vencedor – Os 12 Portais da Resiliência e a Personalidade dos Sobreviventes, Claudia Riecken (Ed. Saraiva )

2. Comer, Rezar, Amar, Elizabeth Gilbert (Ed. Objetiva)

3. A Cabana, William P. Young (Ed. Windblown Media)

4. Milagre dos Andes, Vince Rause (Ed. Objetiva)

5. A História de Minha Vida, Helen Keller (Ed. Jose Olympio)

6. A Cor Púrpura, Alice Walker (Ed. Jose Olympio)