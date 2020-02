Grandes filmes, grandes figurinos, por Eduardo Roly

Eduardo Roly é produtor de moda e figurinista, aqui estão suas dicas de filmes

1.Gilda(1946) – “Como esquecer Rita Hayworth, com o vestido tomara que caia e longas luvas, cantando Put the Blame on Mame?(figurino de Jean Louis)

Figurino de Jean Louis

Foto: Reprodução 2.O Pecado Mora ao Lado(1955) – “ O vestido esvoaçante que Marilyn Monroe eternizou na famosa cena do metro de Nova York virou uma marca da atriz(figurino de William Travilla) Figurino de William Travilla

Foto: Reprodução 3.Bonequinha de Luxo(1961) – “Uma das aberturas mais chiques do cinema: Audrey Hepburn, em seu vestido preto Givenchy, tomando café da manha observando a vitrine da joalheria Tiffany’s. Lindo!(figurino de Edith Head)