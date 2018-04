Globo silencia sobre trapalhada no The Voice Kids

A TV Globo fez silêncio na edição deste domingo sobre o erro que levou uma candidata à final do programa The Voice Kids, disputada hoje (8) e vencida por Eduarda Brasil.

Na semifinal, na semana passada, três candidatos de cada time disputaram os votos do público. Sem saber do resultado, cada técnico acrescentava 20% à pontuação obtida na votação popular. Pelo grupo de Carlinhos Brown, Mariah Yohana, da Paraíba, foi a preferida do público.

Com a atribuição dos 20 pontos, houve um empate entre Mariah e Talita Cipriano, filha de Deise, da Fat Family. O técnico, então, desempatou a favor de Talita.

Numa análise mais detalhada sobre as casas decimais da apuração dos votos, notou-se que, sem o arredondamento, Mariah Yohana teria permanecido na competição, com uma pequena vantagem de 45,05% dos votos, contra 44,82% de Talita Cipriano.

A emissora divulgou, já após o término do programa, que Mariah também estaria na final representando o time Brown.

Os outros candidatos que foram à final neste domingo são Neto Junqueira, de Catanduva (SP), do time Cláudia Leitte, e Eduarda Brasil, do interior da Paraíba, da equipe da dupla Simone e Simaria.

O prêmio do programa é um contrato com a Universal Music, 250 mil reais e gerenciamento de carreira.

Os quatro candidatos fizeram apresentações individuais, com seus técnicos e com outros concorrentes já eliminados.