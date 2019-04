Geração 501: evento traz oficinas e shows gratuitos por São Paulo

Durante o mês de abril, a cidade de São Paulo é ocupada pelo projeto Geração 501, que traz atividades totalmente gratuitas com oito transformadores culturais. Promovido pela marca Levi’s, a programação é composta por atos democráticos, inclusivos e coletivos que envolvem palestras, exposições, oficinas, exibições de documentário e atrações musicais de artistas que fazem parte da comunidade.

A zona oeste, na Casa de Cultura Butantã, recebe a dupla de co-criadoras Tracie e Babi Thomaz no dia 27 de abril, sábado. Com workshops de sabedoria ancestral e planejamento, exposições fotográficas, o dia ainda reserva um talk com as criadoras acompanhadas de Geni (liderança indígena da Aldeia Tekoa Itakupê), Vivi Duarte (Plano Feminino), Ricarda Wapichana (indígena) sobre Resistência. Outro destaque do evento é o Pocket Show da ativista indígena Katu Mirim Rapper e Stella Yeshua (Integrante do coletivo Estaremos Lá).

Para o dia 28 de abril, domingo, Tasha e Gustavo Silvestre, programaram um dia de atividades sob a temática “Ponto de Partida”, com oficinas que promovem a conexão e a transformação, principalmente, com a população do entorno do Jd. Peri (zona norte). O evento começa às 10h e, ao longo do dia, acontecem oficinas de bem estar, crochê, trança, customização, unhas de gel, produção musical e negócios de mídia social. A programação musical fica por conta da discotecagem, na rua, das irmãs Tasha & Tracie Okerere.

501 Day Festival

O encerramento desses encontros pela cidade resultam no 501 Day Festival, em comemoração ao clássico jeans da marca. O evento acontece no dia 04 de maio, sábado, no Centro Cultural São Paulo com entrada inteiramente gratuita, envolvendo música, talks, espaço infantil, performances, shows, DJs e exposições.

Destaques na nova geração da música popular brasileira fazem parte do line up: Letrux, cantora carioca que ganhou notoriedade com o elogiado disco “Letrux em Noites de Climão”; MC Tha, que traz leveza ao funk com composições singelas e otimistas como na faixa “Rito de Passá”; Jaloo, cantor, DJ e produtor musical paraense, que recentemente atuou no elenco do filme “Paraíso Perdido”; e Tássia Reis, um dos principais nomes do rap nacional da atualidade, dona dos sucessos “No Seu Radinho”, “Se Avexe, Não”, “Calma Preta” entre outros.

O Jardim Suspenso recebe um espaço para atividades infantis e haverá um palco que será ocupado por diversas manifestações artísticas, além das exposições fotográficas dos projetos de cada região da cidade.

PROGRAMAÇÃO

27 de abril, sábado (zona oeste)

Local: Casa de Cultura Butantã l Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri, São Paulo – SP

Horário: 14h às 20h

Gratuito

Programação do dia

14h – Exposição de fotografias: Gabriela Diola

14h – Exposição Moara Brasil

14h – Mig Jeans: Customização e Tailor Shop

14h – Feira de Economia Criativa

14h – Workshop Mãos a Obra: Thaninara Lima e Adriana Para

14h – Workshop Sabedoria Ancestral: Cristina

15h – Workshop Tenha um Plano: Vivi Duarte

16h – Resistência: Babi Thomaz, Tracie Okereke, Geni, Vivi Duarte, Ricarda

19h – Pocket Show: Katu Mirim Rapper e Stela Yoshua

28 de abril, domingo (zona norte)

Local: Oficinas na R. Alto Sucuriú, 18c – Jardim Peri

Tendas e show na Travesa Caçu, 53 – Jd. Santa Cruz

Horário: 10h às 19h30

Gratuito

Programação do dia

10h – Abertura

10h30 – Oficina l Bem estar

10h30 – Oficina l Croche Ponto Firme – Gustavo Silvestre – Projeto Ponto Firme

13h30 – Oficina l Tranças com Mayara Amaral e Shashamane Braids

13h30 – Oficina l Customização

14h30 – Oficina l Alongamento de unhas com Bonita Martins – Bonita Unhas

14h30 – Oficina l Negócios em mídias sociais – Agência Lema

16h – Oficina l Produção Musical Funk – Buiu Gr6

18h30 – Encerramento com show de Tasha & Tracie

501® Day Festival @ CCSP

04 de maio, sábado

Horário: 16h às 22h

Atrações: MC Tha, Jaloo, Tássia Reis e Letrux

Gratuito

Leia mais: Os signos que serão influenciados até 15 de maio

+ Alerta de tendência: tatuagem com desenho bordado