Frango com iogurte

Calorias: 1120

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 3 peitos de frango desossados

. Sal a gosto

. 2 colheres (sopa) de páprica doce

. 3 dentes de alho amassados

. 1/2 colher (chá) de canela

. 1 cebola ralada

. 1 colher (chá) de casca ralada de limão

. 6 fatias de bacon

. 1/4 de xícara de azeite

. 1 xícara de iogurte natural

. 1 pimenta-malagueta amassada

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200º C. Divida os peitos de frango em duas partes no sentido vertical. Misture numa tigela o sal, a páprica, o alho, a canela, a cebola, a casca de limão e passe essa mistura sobre as partes de peito de frango. Cubra cada um deles com uma fatia de bacon. Banhe com o azeite misturado com o iogurte e leve para assar por 30 minutos ou até a carne ficar macia e assada.