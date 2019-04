Fotos mostram como é um cruzeiro da Disney por dentro; veja preços

Para a temporada de verão dos Estados Unidos em 2020, a Disney Cruise Line, agência de cruzeiros da Disney, oferece uma variedade de itinerários ao redor do mundo, incluindo paradas ao redor da Europa, Alasca, Caribe e Bahamas.

Durante um cruzeiro de 12 noites e dois de nove noites, os hóspedes poderão apreciar belas paisagens e maravilhas arqueológicas de destinos como o Pireu, porta de entrada para Atenas, Katakolon, próximo a antiga Olímpia, e as ilhas de Santorini, Mykonos e Creta.

Cada um dos itinerários pelo Mediterrâneo combina uma seleção de paradas na Grécia com visitas a outras cidades notáveis da região. Duas das travessias incluem uma escala em Messina, na Itália, onde os hóspedes podem visitar pontos de referência na Sicília, como o Monte Etna, o vulcão mais ativo e importante da Europa, ou a Piazza del Duomo, centro histórico da cidade.

Além disso, a Disney Cruise Line adicionou novos portos de escala no continente europeu, como Gdyna, na Polônia, Nordjordeid, na Noruega; Plymouth, na Inglaterra; e Zeebrugge, na Bélgica.

As viagens pela Europa são feitas pelo cruzeiro Disney Magic. Para quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, os valores* variam de US$ 4.618 (cerca de R$ 18.742) – para cinco noites partindo de Dover para Amsterdam – a US$ 13.821 (R$ 55.284) – para 11 noites saindo também de Dover, mas rumo a Copenhagen.

O itinerário com paradas na Grécia sai por US$ 15.284 (R$ 61.136), saindo de Roma com destino a Barcelona.

Aventuras além da Europa

Para quem quer conhecer outros lugares paradisíacos do mundo, o Disney Wonder volta ao Alasca para a temporada de verão americano. São sete noites no cruzeiro que parte de Vancouver, no Canadá, e passa por Juneau, Skagway, Ketchikan, Icy Point e Dawes Glacier, oferecendo diversão para as crianças e paisagens deslumbrantes para toda a família. A passagem varia de US$ 5.737 (R$ 22.948) a US$ 5.906 (R$ 23.624), também considerando dois adultos e duas crianças.

Para quem quer uma viagem mais tropical, o Disney Dream é uma das escolhas preferidas dos brasileiros. Ele embarca de Porto Canaveral, que fica a uma hora de Orlando, e para em Nassau e em Castaway Cay, a ilha privada da Disney nas Bahamas. Os valores para quatro pessoas variam entre US$2.688 (R$ 10.752) a US$ 3.168 (R$ 12.672) para três noites e US$ 6.251 (R$ 26.084) para cinco noites.

Se o Caribe é o destino desejado, o Disney Fantasy é opção certa. Ele embarca em uma variedade de itinerários para o Caribe. Os valores podem variar de US$ 3.932 (cerca de R$ 15.728) a US$ 4.043 (R$ 16.172) para cinco noites até US$ 7,392 (R$ 29.568) para sete noites para quatro pessoas.

As reservas para todas as viagens do verão de 2020 estão abertas desde o dia 7 de março e mais detalhes podem ser encontrados no site da disneycruise.com.

Confira fotos do interior dos cruzeiros

*Os valores foram checados no dia 24 de maio de 2019 e podem variar conforme a quantidade de pessoas no pacote e a cidade de partida. Eles incluem taxas, impostos e despesas portuárias. Para esta matéria, foram feitas simulações de viagens com até quatro pessoas. Para mais informações, acesse o site da Disney Cruise Line.

