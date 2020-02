Fotógrafo Tim Flach explora relação entre o homem e o cão

Uma horinha no salão de beleza e o cachorro sai de lá com um penteado estiloso e pronto para ser fotografado

Foto: Divulgação/ From Dogs Gods by Tim Flach



O fotógrafo inglês Tim Flach é megaconhecido por clicar animas. Em seu novo livro, Dogs Gods (Editora Abrams), ele traz fotos dos bichinhos em poses e penteados nunca vistos no mundo canino. Através de sua fotografia, Tim sempre explora a relação íntima entre o homem e o cão. E o resultado é incrível!

A exposição ficará aberta até o dia 26 de fevereiro

Foto: Divulgação

Segundo Tim Flach, os cães representam uma das relações domésticas mais antigas e notáveis da terra.

Ele ainda afirma que a convivência entre cão e dono é tão intensa, que muitas vezes o homem acha que pode modificar e manipular a natureza. Isto fica claro nas fotos dos cachorros com penteados diferentes e formatos do corpo alterado.

O trabalho do fotógrafo é tão bem elaborado que faz com que a pessoa que contempla a arte fique entusiasmada e, ao mesmo tempo, aflita.

Em comemoração ao lançamento do seu livro, algumas de suas fotos estão expostas na galeria de artes Lucy Bell em Londres.

Mas se você não estará em Londres até o dia 26 de fevereiro (2011), aproveite para conhecer um pouco mais sobre a exposição na galeria que preparamos com as fotos do catálogo. O livro também pode ser adquirido na Amazon.com.