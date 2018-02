O casal Gil e Luna não podia deixar de incluir seus mascotes no dia do casamento. Membros da família, os pets mereciam lugar especial da cerimônia. Mas como fazer isso com bom gosto?

Einstein, um Pembroke Welsh Corgi de 3 anos de idade, e Chimney, uma mistura de Jack Russell e Pug de 10 anos, viraram um charmoso topo de bolo. Veja que fofura!

Ao que parece, essa é uma tendência em festas mais modernas e despojadas. Veja mais opções para, quem sabe, adicionar ao seu também: