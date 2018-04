Quem disse que festa infantil deve, obrigatoriamente, ser decorada em tons pasteis? Apesar de figurarem entre os preferidos pelos pais de crianças pequenas, os tons suaves não são as únicas opções para compor a paleta de cores das comemorações infantis.

Tonalidades intensas, como o pink, podem dar o tom para decorações delicadas de tirar o fôlego.

Partindo desta ideia, a cantora Barbara Amorim e o empresário Marcio Ponço apostaram em um décor vibrante, mas delicado, para celebrar o primeiro aniversário da filha Luisa.

A combinação de cores mais clássica de todas (preto e branco) ganhou um charme a mais com toques em pink e dourado.

“Toda a festa foi pensada para ser um momento bem íntimo com os amigos e familiares que participaram ativamente do primeiro ano da Luisa. Eu esperava uma tarde especial, com muito amor, comunhão, risadas e uma decoração moderna, chique, mas com um bom custo-benefício. A proposta era fazer algo delicado, com um toque bem feminino e moderno, sem tirar a doçura de uma festinha infantil”, explicou a mãe.

Em alta, os flamingos foram escolhidos como tema para a festa graças à sua delicadeza e mistério. Para complementar o ar de romantismo da proposta visual, a decoradora optou por incluir plumas e muitas peças em glitter.

Elidelte do Vale, decoradora e confeiteira responsável pela produção, ressalta que é preciso um olhar treinado para trabalhar com o preto na composição de cenário infantil. Isto porque se a produção não for equilibrada com peças lúdicas, o resultado final será austero demais. “Confesso que inicialmente relutei um pouco em relação à escolha da paleta, pois acredito que seja uma combinação de cores bem adulta. Tive o cuidado de deixar o visual mais fofo. Para isso utilizei recursos como peças em feltro, o arco de balões descostruído e a composição com mini table”, explicou Elidelte, que comanda a Doovale Eventos.

Ficha técnica:

Decoração: Doovale Decorações

Fotografia: Karin Marcitello

Buffet: Buffet Celebrar

Brigadeiro no tacho: Sempre é Festa

Identidade visual: Agência E-talk

Lembrancinhas: Maryns Ateliê