Número de feriados prolongados vai dobrar em 2020: finalmente um refresco!

Sim, é isso mesmo que você leu. Em relação a este ano, 2020 vai ter o dobro de feriados prolongados – e nós não podíamos estar mais contentes.

Já pode se preparar para aquela viagem dos sonhos, ou começar a planejar as idas à praia. No total, nove feriados nacionais vão cair em dias com os quais a emenda é possível (nas segundas e terças ou nas quintas e sextas).

E isso sem contar as datas comemorativas locais, como por exemplo a Revolução Constitucionalista (9 de julho), que é comemorado em todo o estado de São Paulo, e que, no próximo ano, cairá numa quinta-feira.

Quer saber quais são os feriados que vão nos proporcionar “miniférias”? Confira abaixo os feriados nacionais prolongados e o dia em que eles vão cair em 2020:

Carnaval: 24 a 26 de fevereiro (segunda a quarta-feira)

Sexta-feira Santa: 10 de abril (sexta-feira)

Tiradentes: 21 de abril (terça-feira)

Dia do Trabalho: 1º de maio (sexta-feira)

Corpus Christi: 11 de junho (quinta-feira)

Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira)

Dia de Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira)

Finados: 2 de novembro (segunda-feira)

Natal: 25 de dezembro (sexta-feira)