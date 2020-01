Filtro de bebê faz Snapchat bater recorde de buscas no Brasil

Você achou que o Snapchat tinha morrido? Achou errado! O filtro de bebê ou de criança, que faz com que adultos fiquem com aquela carinha fofa de quem mal saiu das fraldas, fez com que o aplicativo renascesse das cinzas e batesse o recorde de buscas no Google nos últimos 12 meses.

Para ser mais preciso, desde agosto de 2016 – não por coincidência, mês e ano em que o Instagram lançou o recurso Stories – que o Snapchat não era tão buscado no Google. E a tendência é que o termo de busca atinja o ponto máximo essa semana, o que significa que, nos últimos dias, o Snapchat está mais desejado do que quando foi lançado e quando era um aplicativo popular entre os jovens.

E o filtro virou mania mesmo – anônimos e famosos não resistiram a tirar uma foto engraçadinha. Entretanto, alguns usuários reclamam que o filtro de bebê do Snapchat não aparece para eles. E para isso, há uma solução fácil.

O que fazer quando o filtro de bebê do Snapchat não aparece?

É frustrante mesmo quando tentamos usar o filtro de bebê do Snapchat e ele não aparece de jeito nenhum. Há quem tente desinstalar e reinstalar o aplicativo, há quem reinicie o celular mil vezes, e tem até quem fica com vontade de jogar o celular na parede. Mas CALMA que é mais fácil do que você imagina.

Ao abrir o Snapchat, deslize a tela para a sua esquerda e procure por alguém que tenha usado o filtro recentemente. Pode ser algum amigo seu do aplicativo ou então alguma pessoa que você não conhece, mas que está entre as sugestões “Para Você”.

Ao entrar no perfil dessa pessoa e ver a foto de bebê, repare que há um botão na parte inferior da tela, escrito “experimentar lente”. Toque nele.

Outro botão vai aparecer, escrito “Lens – Toque para destravar”. Toque novamente, e pronto. Você terá acesso ao filtro de bebê.