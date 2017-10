6 filmes gostosos para assistir com os filhos

O cinema está recheado de produções divertidas e que trazem mensagens importantes para o desenvolvimento dos pequenos. Vale a pena separar duas horinhas do Dia das Crianças para uma sessão pipoca na companhia dos filhos dedicada a esses sucessos.

Leia mais: 5 filmes que discutem a relação entre pais e filhos

Operação Big Hero (2014)

Por trás da aventura da Disney, que envolve super-heróis, armaduras tecnológicas e vilões maquiavélicos, existe uma verdadeira mensagem sobre superação do luto após a morte de um ente querido. Na trama, o jovem Hiro Hamada sofre com a perda do irmão mais velho e se recupera da tristeza com a ajuda dos amigos e do robo BayMax.

Hoje eu Quero Voltar Sozinho (2014)

De modo bem leve, a produção brasileira propõe a discussão da sexualidade entre os jovens. No enredo, o protagonista Leonardo, na pele de Ghilherme Lobo é um rapaz cego que conta com a ajuda de amigos para realizar algumas funções do dia a dia. Entre seus parceiro está Gabriel, vivido por Fabio Audi por quem Leonardo acaba se apaixonando (e vice-versa).

O Rei Leão (1994)

Falando em luto, outro filme que trata muito bem com a morte é o clássico da Disney O Rei Leão. Na animação, o rei dos leões, Mufasa, morre e cabe ao herdeiro Simba assumir o trono deixado pelo pai. Porém, até que o filhote se torne o novo Rei Leão será necessário muito amadurecimento para lidar com a perda do pai e a nova responsabilidade de governante.

Billy Elliot (2000)

Em Billy Elliot, o menino de 11 anos e filho de um mineiro do norte da Ingaterra, interpretado pelo ator Jamie Bell, precisa enfrentar o preconceito do pai e da comunidade em que mora para realizar seu grande sonho: tornar-se um bailarino clássico. Grande proposta para discutir padrões de masculinidade impostos a garotos.

Wall-E (2008)

O solitário robozinho que dá nome à animação da Pixar tem como única função compactar o lixo deixado no inabitado Terra – uma vez que os humanos passaram a viver em uma estação espacial porque o planeta se tornou infértil pelo mau uso dos recursos naturais. A aventura começa quando Wall-E recebe uma companhia para seu trabalho diário, a robô Eve, e logo se apaixona pela nova parceira e pela possibilidade de não viver mais sozinho na Terra.

Valente (2012)

Valente é daqueles filmes para ser apresentado às meninas para que elas se sintam confortáveis caso não se encaixem em padrões. A heroina da Disney, a princesa Valente, é uma jovem independente, que comete erros e que não quer casar. Uma guerreira gente como a gente.

O Menino Maluquinho (1995)

O clássico baseado no livro de Ziraldo nunca deixa de ser atual. Nele, o protagonista vive a fase final da infância e, entre brincadeiras com os amigos, precisa encarar situações difíceis como o divórcio dos pais. Prepare para dar muitas gargalhadas e também se emocionar bastante.

Leia mais: 20 filmes de animação para a criançada assistir durante as férias