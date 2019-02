Filial brasileira do Twitter determina licença-paternidade de 20 semanas para seus funcionários

A filial brasileira da rede social Twitter divulgou, nesta última segunda-feira (4), que a empresa passará a adotar a licença-paternidade de 20 semanas para seus colaboradores – isto é, os papais terão direito ao mesmo período destinado às mães para cuidarem de seus pequenos. Essa é uma das modificações propostas aos funcionários com o objetivo de proporcioná-los uma melhor qualidade de vida.

A medida também é válida em casos de adoção e também pode ser considerada um grande passo da corporação em direção à equidade de gênero. O projeto foi colocado em prática primeiramente na sede da companhia, localizada no município americano de São Francisco, na Califórnia, em maio deste ano. Agora passou a valer para as filiais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Mariabrisa Olivares, Diretora de Recursos Humanos do Twitter para a América Latina, pontuou como essas pequenas iniciativas podem ser verdadeiramente revolucionárias na divisão de tarefas do ambiente familiar com a chegada de um filho: “Isso facilita a priorização da família neste momento importante e a participação igualitária de pais e mães na vida dos filhos, colaborando também para a reintegração das mulheres no retorno ao trabalho e para sua carreira no futuro.”

Além de provar a importância do engajamento – mesmo que corporativo – pela luta contra os papéis de gênero extremamente nocivos para a carreira das mulheres que acabaram de dar à luz, o Twitter, que já está há 3 anos em operação no Brasil, também disponibiliza às mães colaboradoras um ambiente exclusivo dedicado à amamentação e extração de leite materno e reembolsa todos os gastos referentes ao envio deste, caso as mães estejam em uma viagem à trabalho no período de lactação.

