Fifa revela quem são as indicadas a Melhor Jogadora de futebol de 2019

A Fifa revelou nessa quarta-feira (31) os indicados ao prêmio The Best, que premia os melhores profissionais do futebol segundo a instituição. E, para a nossa tristeza, nenhuma jogadora brasileira está na lista – nem mesmo Marta, que já levou o troféu seis vezes para casa.

Na categoria de Melhor Jogadora, os Estados Unidos é o país que lidera em número de indicações, com quatro representantes. São elas: Megan Rapinoe, Alex Morgan, Julie Johnston Ertz e Rose Lavelle. Completam a lista as jogadoras Lucy Bronze (Inglaterra), Caroline Hansen (Noruega), Ada Hegerberg (Noruega), Amandine Henry (França), Sam Kerr (Austrália), Vivianne Miedema (Holanda), Wendie Renard (França) e Ellen White (Inglaterra).

Dentre os técnicos das Seleções femininas, há quatro mulheres entre os dez indicados. São elas: Sarina Wiegman (Holanda), Antonia Is (Espanha), Jill Ellis (Estados Unidos) e Milena Bertolini (Itália).

Veja todos os indicados a Melhor Técnico de Seleção Feminina:

Um detalhe bacana da premiação é que o público também ajuda a escolher quem vence. Através do site da Fifa, você pode votar em seus candidatos favoritos a primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. A escolha popular é somada aos votos de especialistas convidados pela instituição.

Esse ano temos apenas um representante brasileiro dentre os indicados – e ele não é jogador. À frente da Seleção masculina, Tite concorre como melhor técnico de 2019.

Confira aqui os indicados a Melhor Jogador (masculino) e Melhor Técnico de Seleção Masculina: