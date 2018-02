Festa sereia: Ideias práticas para um aniversário dos sonhos

As sereias podem não existir, mas é fato que elas nunca saem de moda. Especialmente como tema para festas de aniversário. Explorando a riqueza e a magia do mundo marinho, o tema instiga a criatividade dos pequenos e os convida a desbravar os sete mares atrás de muitas aventuras.

O tema combina melhor com eventos ao ar livre, onde a crianças tenham a oportunidade de ter contato com a natureza. Contudo, como nem sempre é possível fazer a festa na praia ou na piscina, vale lembrar que uma decoração caprichosa pode transformar ambientes fechados em um pedacinho do mar.

Os tons de verde e azul não podem faltar na paleta de cores da festa, uma vez que são fundamentais na representação do fundo do mar. Mesclados com nuances de rosa, lilás e salmão, eles ajudam a criar um lindo cenário.

A cenografia do evento pede ainda o uso abundante de elementos marinhos, como conchas, estrelas do mar, pérolas e algas marinhas.

Os doces ganham destaque especial. Use a criatividade para transformar os docinhos tradicionais em elementos marinhos que remetam às sereias.