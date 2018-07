Festa infantil: O charme dos temas retrô

Bastam alguns minutos pesquisando sobre festas infantis em redes sociais como o Pinterest e o Instagram para notar que existe uma tendência cada vez mais forte entre os pais de optar por comemorações baseadas em personagens que marcaram sua própria infância.

Para Luana Costa, que comanda o Ateliê ChocoGula Buffet & Decor, o retorno das temáticas dos anos 80 e 90 tem um motivo bem claro: o desejo dos pais de celebrar a infância dos filhos relembrando do próprio passado. Personagens antigos, como Sonic, Super Mario, Hello Kitty e dos desenhos mais clássicos da Disney, por exemplo, estão com tudo!

Quando se trata de festa de aniversário, esse toque do passado, no entanto, em geral acontece em uma fase específica da infância dos pequenos. “Tenho percebido que os pais escolhem esse tipo de temas geralmente nas festas de crianças de até dois anos, quando os aniversariantes ainda não têm um personagem que gostam e se apegaram. O ideal é que os pais aproveitem essa fase para escolher os temas, pois depois fica bem difícil”, brincou.

Contudo, resgatar temas clássicos não significa recriar uma festa nos moldes dos anos 80 e 90. “As festas feitas pelos nossos pais usavam muito isopor, personagens enormes na mesa e estruturas faraônicas. Isso mudou muito. Hoje nós adotamos um estilo mais clean, com mesas cheias, mas focadas na riqueza de detalhes. Menos é mais”, pontuou a especialista.

A papelaria surge como poderosa aliada na composição de mesas com temas retrô. Os personagens podem ganhar versões estilizadas, novas cores e formas. “O que realmente faz a diferença em uma mesa é a originalidade que você traz para ela. Eu costumo pedir aos pais que disponham de uma peça da criança para colocarmos na decoração. Pode ser um boneco, uma pelúcia ou mesmo um quadrinho. São esses detalhes que tornam o cenário único, pois ninguém terá uma mesa como aquela. É importante trazer para cada produção um toque exclusivo que represente a família”, afirmou.

Desde 2014, quando foi fundada, a empresa vem se renovando para atender um público cada vez mais exigente e, por isso, passa periodicamente por reformulações criativas para acompanhar as tendências do mercado. Luana ressalta que os temas comerciais, como princesas e outros personagens da moda, continuam em alta graças ao sucesso que fazem entre os pequenos. No entanto, a decoradora ressalta a importância de extrair de cada tema uma identidade mais afetiva. “Cada festa deve ser única”, pontua Luana.