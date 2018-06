Festa infantil: Ideias para topos de bolo com balões

Quem disse que um bolo básico não pode ser cheio de charme? Alguns truques simples – e econômicos – podem transformar bolos caseiros em peças decorativas criativas para a mesa dos parabéns.

Um recurso que tem feito sucesso no Pinterest é o topo de bolo com minibalões. Se você nunca viu, prepare-se para se encantar.

O segredo para preparar este tipo de topo de bolo é encher as bexigas e depois esvaziar aos poucos até obter balões em diferentes formatos. O resultado final é um topo desconstruído, irregular e divertido.

Os topos de bolo podem misturar diferentes formatos, tamanhos, cores e materiais. Explore versões transparentes preenchidas com glitter ou pedacinhos de papeis coloridos.

As versões mini não são as únicas opções. Balões maiores também dão um efeito lindo à mesa do bolo.