A pré-adolescência é uma fase de muitas mudanças. E em meio a estas transformações pode ser um grande desafio escolher um tema para uma festa de aniversário. Afinal, personagens já estão fora da zona de atenção da faixa etária. Em contrapartida, festas sem uma temática específica podem ficar adultas demais.

Apostar em bandas, músicas ou livros pode ser uma boa alternativa para driblar a ausência de personagens. E se a banda escolhida for um clássico, como The Beatles, melhor ainda!

Responsável pela composição, a decoradora Cintia Medeiros, da Medeiros Festas, ressalta que o tema combina com todo tipo de celebração e explora a riqueza de detalhes.

A festa foi preparada para uma pré-adolescente comemorar o aniversário em casa com as amigas. A ideia inicial era criar uma decoração leve e sem exageros, que estimulasse as crianças, convidando-as para brincar.

A decoradora optou por uma paleta simples, porém vibrante, em vermelho, azul e amarelo. “Geralmente cores primárias me dão essa liberdade para a imaginação, resultando em composições infinitamente alegres. Foquei em uma decoração alegre e lúdica, mas tomando o cuidado de não soar infantil”, explicou a decoradora.

Para quem vai montar a mesa da próxima festinha por conta própria, Cintia aconselha a exercitar o instinto estético, fugindo do óbvio. “Gosto de experimentar novas funções para os objetos. Um livro cenográfico pode ser suporte para doces, um bercinho para um bicho de pelúcia ou mesmo um baú de tesouro. Os convidados gostam de se aproximar e descobrir o que tem em cada pedacinho da mesa”, conta.