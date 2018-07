Festa infantil: 6 ideias criativas para reunir recadinhos dos convidados

As fotos e vídeos da festa não são as únicas opções de registros possíveis de um evento. Reunir recados da família e dos amigos é um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido pelos anfitriões.

Seja através de um livro de assinaturas tradicional ou de versões mais inusitadas, o que importa é que essas mensagens coletadas no momento de celebração servem como um valioso registro para a criança. Eles podem ser integrados à decoração do quarto, por exemplo, ou então guardados em segredo e revelados à ela na vida adulta. Confira algumas opções criativas:

Uma caixa, livro ou caderno simples podem se tornar álbuns de recados surpreendentes. Cole envelopes coloridos e permita que cada convidado personalize seu bilhetinho.

Para crianças maiores, uma opção criativa é apostar em objetos que simbolizem os hobbies e preferências do aniversariante. Um instrumento musical, uma chuteira, uma sapatilha ou mesmo uma bola. Qualquer peça pode servir para reunir assinaturas e recados.

Peças de jogos, como jenga e quebra-cabeça, também podem reunir recadinhos dos amigos e dos familiares.

Uma ideia interessante é reunir os recados dos convidados em saquinhos coloridos e pedir que cada um personalize o embrulho com adesivos, desenhos, fitas e outros materiais de papelaria.

Câmeras instantâneas sempre fazem sucesso entre crianças e adultos. Vale lembrar que é importante deixar um responsável por auxiliar as crianças no manuseio do aparelho. As fotos tiradas durante a festa podem ser coladas em um livro.

Para festas de 1 ano, vale preparar um body do bebê e canetas para tecido. Após a festa, a peça pode ser emoldurada e usada como item de decoração do quarto da criança.