Festa Futebol: Ideias para repaginar o tema clássico e marcar um golaço!

Não se fala em outra coisa: futebol! Em tempos de Copa do Mundo, o esporte mais popular do mundo é um assunto quase onipresente em todos os canais de comunicação. E se o futebol já figura como um titular no time do temas clássicos para festa infantil, em ano de mundial ele é o queridinho.

A festa pode ser elaborada abordando a modalidade de maneira mais genérica, ou contextualizando com o time do aniversariante. É essencial trabalhar com uma identidade visual que inclua elementos típicos do esporte, como bolas, chuteiras, traves, redes e troféus. Os recursos podem ser usados de maneira desconstruída, para dar mais dinamismo ao visual. A rede do gol, por exemplo, pode ser utilizada como fundo para a mesa do bolo.

Quem disse que verde, amarelo e branco são as única opções de cores quando o tema é futebol? Experimente fugir das combinações óbvias e incluir outras cores vibrantes na paleta de cores da festa.

Composições rústicas combinam bem com a temática do esporte. Você pode incluir caixotes, pallets e outras estruturas de madeira no cenário principal.

Vale lembrar também que este tipo de festa pede uma programação mais ativa, com atividades físicas que envolvam os pequenos e apresentem os fundamentos do esporte.