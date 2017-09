Basta começar a planejar o próximo aniversário do filho que surge a primeira – e maior – dúvida de todas: onde realizar a festa?

Antes de decidir se vai cantar parabéns em casa, no salão do prédio ou em um buffet é preciso avaliar quais são as suas expectativas para o evento e comparar as opções a fim de encontrar a que melhor se encaixa nelas.

Atualmente, a maioria dos condomínios possui ao menos um salão de eventos. A possibilidade de fazer a festa praticamente sem sair de casa acaba se tornando um grande atrativo para os pais que possuem este tipo de estrutura à disposição. No entanto,apesar de toda comodidade, comemorar no salão do prédio nem sempre pode ser a melhor alternativa para o perfil de evento que você idealizou. O buffet, por sua vez, oferece praticidade, mas pouca liberdade de personalização.

Confira as vantagens e desvantagens das festas em casa ou em buffet:

Festas em casa ou no salão do prédio

Vantagens

Flexibilidade de horários: Se a festa é em casa, quem manda no cronograma é a própria família. Nos salões de condomínio as reservas são feitas por dia, garantindo que a família também tenha liberdade para programar a comemoração no horário que for melhor.

Redução de custos: Se comparada a um buffet infantil, a festa em casa ou no salão do condomínio permite uma grande economia. Isto porque a própria família pode preparar as comidinhas, decoração e lembranças. O trabalho é maior, é claro, mas a economia pode valer a pena.

Festas personalizadas: Decoração e brincadeiras ficam à critério da família. Você pode usar a criatividade e criar temas exclusivos para a sua festinha. Na escolha do menu, a regra é a mesma. Fugindo dos menus padrões das casas de festa, você pode preparar opções que combinem melhor com o estilo do seu evento e o perfil dos seus convidados. Além disso, os dotes culinários dos familiares podem ser compartilhados com as pessoas queridas.

Desvantagens

Número de convidados: Por conta do espaço menor, é provável que sua lista de convidados tenha que ser mais enxuta.

Falta de estrutura: Os buffets infantis oferecem diversos tipos de atrações e brinquedos.Já no salão do condomínio você precisará preparar jogos e atividades para entreter os pequenos durante a festa.

Disputa por datas: Se você começou a organizar a festa com pouco tempo de antecedência ou se quer uma data específica, talvez o salão do condomínio não seja a melhor alternativa. Isto porque a disputa por datas pode ser acirrada entre os vizinhos e o salão pode não estar disponível na data que você planeja.

Buffet

Vantagens

Praticidade: Se você não gosta – ou não tem tempo – para colocar a mão na massa, a escolha pelo buffet é certeira. A empresa cuida de todos os detalhes da comemoração e você não precisa se preocupar com quase nada.

Entretenimento e estrutura: Os pacotes oferecidos pelas casas de festas também já incluem brinquedos e monitoria. Verifique se o local escolhido oferece opções de brinquedos para as principais faixas etárias dos convidados.

Desvantagens

Custo: A praticidade tem um preço – e muitas vezes ele pode ser bem alto. Estipule um orçamento para o evento e tente encontrar opções que atendam às suas necessidades encaixando-se nesse valor máximo. Existem buffets de todos os preços, mas tenha o cuidado de calcular o gasto total, incluindo todos os detalhes, como lembranças e convites.

Horário engessado: A maioria dos salões de festas oferece pacotes de eventos de 4 horas, atendendo mais de um evento por dia. E mesmo que a festa esteja boa, ela deve terminar exatamente no horário combinado.

Festa padronizada: As festas em buffet dificultam a personalização do evento, pois seguem um roteiro pré-determinado. Normalmente a decoração e o cardápio também não podem sofrer muitas mudanças.