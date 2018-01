Festa dinossauros: Ideias fáceis para você reproduzir sem medo

Alguns temas de festas infantis nunca perdem seu encanto. Um dos queridinhos das crianças entre 5 e 11 anos, o tema dinossauros permite às crianças a experiência de uma festa divertida e educativa.

O cenário de uma natureza intocada pode servir como inspiração para a composição de ambientes mais selvagens, com vegetação abundante e riqueza visual.

A maioria dos decoradores opta pela combinação de verde e laranja como base para a paleta de cores. Essas não são, no entanto, as únicas opções. A família pode criar outros mix de cores vibrantes, fugindo da escolha mais óbvia e trazendo ao tema a personalidade do próprio aniversariante.

Os doces facilmente entram no tema, ganhando patinhas, ossos e outros formatos divertidos. A proposta pede uma apresentação mais rústica. Pensando nisso, substitua as cerâmicas por folhas secas, sacos de juta e suportes em madeira ou pedra. As texturas mais naturais dão um toque de charme à composição visual final.

É interessante incluir os brinquedos preferidos da criança na mesa principal, fazendo-a identificar-se com a decoração de forma pessoal e íntima.

Ao planejar o evento, certifique-se de dar leveza ao tema incluindo elementos divertidos e inusitados. Por exemplo, as mesas dos convidados podem receber um toque a mais de charme, como rabos de dinossauro.

Aproveite o interesse do pequeno nos grandes répteis para elaborar atividades educativas e oficinas que explorem o período jurássico, apresentando as principais espécies e seus hábitos.