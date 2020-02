Férias em casa com diversão garantida

Seu filho vai adorar “colocar a mão na massa”

As férias chegaram, mas nem passa pela cabeça da criançada descansar nesse período. Pelo contrário: parece que a energia deles dobra e os pais ficam sem saber o que fazer com isso. O período é ótimo para aproveitar o tempo livre e o friozinho e curtir os pequenos em casa. Mas nada de largá-los em frente à televisão ou jogando videogame. Há muitas atividades gostosas que tornam as férias uma festa!

Receitas para fazer junto com os filhos

A cozinha não precisa ser um lugar proibido. Se você supervisionar de pertinho, isso pode ser muito divertido. Com segurança, os baixinhos podem – e devem – colocar “as mãozinhas na massa” e preparar deliciosos pratos. Biscoitinhos, bolo de caneca, cupcakes, muffins, minibolos, brigadeiro, pizza, sanduíches… A lista de especialidades dos chefs mirins é enorme. Para facilitar, montamos uma seleção com receitas incríveis. Veja aqui!

Você pode, também, aproveitar as férias para preparar receitas deliciosas e ricas em nutrientes, que ajudarão no desenvolvimento do seu filho. O segredo é caprichar na decoração. Algumas ideias:

Uma obra de arte em casa

Sabe aquelas fotos 3 x 4 de membros da família que você guarda na carteira? Elas podem ser um estímulo para a criação de uma árvore genealógica. Basta recolher umas folhas secas em algum parque, ajudá-los a desenhar o caule em uma cartolina e ir colando as fotos entre as folhas.

Mas deixe que eles pensem e faça perguntas como: “o vovô é pai de quem?”. Depois de pronto, exponha no quarto ou em alguma parte da casa para que a criança se sinta importante por ter criado algo. Após um tempo, você pode tirar.

Jogo da memória sustentável

A diversão do jogo da memória dura um tempão e é ótima para eles. O que você acha de aproveitar aquele monte de figurinhas repetidas dos álbuns dos personagens infantis favoritos das crianças? É só colar cartolina atrás. Isso também acaba com a frustração de abrir o envelope e dar de cara com uma figurinha repetida. Tudo se aproveita!

Jogos de tabuleiro

Do jogo de adivinhação ao de estratégica, os clássicos do tabuleiro divertem toda a família

Jogar com a família é uma diversão e tanto, certo? Pensando nisto, preparamos uma lista com 10 jogos de tabuleiros superinteressantes e divertidos. Alguns são tão lendários que, provavelmente, se você não tem em casa, algum conhecido deve ter. Confira os jogos, escolha o seu favorito e…boa sorte!

Esse livro virou teatro

Que tal pegar os livrinhos favoritos deles e montar uma peça de teatro? Fotos recortadas de revistas podem virar fantoches, basta colocar cartolina atrás, para ficar firme. Cole palitos de sorvete para segurar os personagens e pronto.

O palco pode ser o encosto do sofá ou a mesa da cozinha e o show pode ficar marcado para a hora que seu marido chegar do trabalho.

Algumas sugestões de livros:

1. Gaspar e Lisa No Cinema. Anne Gutman e Georg Hallensleben. Editora Cosac Naif. R$ 33.90*

2. As Aventuras de Ook e Gluk – Mestre do Kung Fu Primitivo. Jorge Beard e Haroldo Hutchins Editora Cosac Naif. R$ 29,90*

3. Raí – Turma do Infinito. Raí. Editora Cosac Naify. Preço sob consulta

4. Onda. Suzy Lee. Editora Cosac Naify. R$ 42*

Gostou?

O portal Educar para Crescer fez um seleção com mais de 80 livros. Veja aqui!

Meu pé de feijão

Tem coisa mais simples do que plantar um pé de feijão? Pegue um copo de plástico e coloque um algodão molhado nele. Acomode um grão de feijão coloque em um lugar iluminado. Não deixe que o algodão fique seco. Dentro de três dias a plantinha já começa a crescer. Se seu filho mostrar entusiasmo, você pode, ainda, ajudá-lo a montar uma hortinha. Siga o passo a passo aqui!

