Evite brigas entre as crianças

Garanta a paz entre as crianças, agindo corretamente quando elas começam a brigar

Foto: Dreamstime

Você planejou as férias o ano todo, escolheu um lugar para ir com a família, o tempo está bom e tudo parece perfeito… Até a molecada começar a brigar. Às vezes, são os irmãos que não se entendem e transformam brincadeira em guerra. Em outras, os problemas surgem com outros parentes, deixando aquele “climão” entre os primos. Isso sem falar nas novas e velhas amizades, que são colocadas à prova por causa dos motivos mais bobos. Saiba como lidar com essas brigas sem acabar com a sua tranquilidade:

Como agir em brigas entre irmãos

Nunca puna um só se não for possível descobrir qual deles está com a razão. Imponha limites e, se tiver de ralhar, faça isso com controle, olhando nos olhos e falando baixo. Nada de gritaria!

O que fazer se seu filho briga com um priminho

Lembre seu filho de que os primos são como irmãos, afinal, serão as pessoas mais próximas com quem ele poderá contar no caso de morte dos pais.

Se a briga é entre seu filho e um amigo ou vizinho

Não repreenda o amigo, pois você pode criar inimizade com os pais dele. Faça seu filho entender que o outro é visita e merece ser muito bem tratado por vocês