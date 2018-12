Estes são os nomes de bebê mais populares de 2018

O ano está acabando e já é possível dizer que o nome mais registrado para recém nascidos no Brasil é Enzo Gabriel, de acordo com dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil. Foram registrados 18 156 bebês com o nome. Entre as meninas, o mais popular foi Maria Eduarda.

E os nomes compostos são a escolha preferida dos pais, representando cerca de 28% dos registros feitos neste ano. Os mais comuns são referentes a variações de Maria, com 3 027 registros, e Enzo, com 1 488.

Na lista deste ano, depois de Enzo Gabriel, os nomes mais populares para meninos foram: Miguel, Arthur, João Miguel, Heitor e Pedro Henrique. Dentre as meninas, logo após Maria Eduarda, figuram: Maria Clara, Alice, Ana Clara, Helena e Valentina.

Em 2017, o topo da lista era ocupado pelos nomes Miguel e Alice.

O levantamento foi realizado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) considerando os registros feitos até 18 de dezembro.

Em 2018, os dez nomes mais registrados no Brasil e seu respectivo total de registros foram:

1. Enzo Gabriel 18.156

2. Miguel 17.699

3. Arthur 17.119

4. João Miguel 16.049

5. Maria Eduarda 15.760

6. Maria Clara 14.170

7. Heitor 14.025

8. Pedro Henrique 13.672

9. Alice 12.482

10. Ana Clara 11.059