Estampas na decoração

Listras ficam bem em almofadas

Foto: Getty Images

Tecidos coloridos e cheios de detalhes podem transformar a sua sala, para o bem ou para o mal! Quando você abusa na mistura das estampas ou usa mais de quatro cores no mesmo ambiente, o resultado pode ser desastroso. Por outro lado, a estampa, quando aplicada em poucos lugares, torna o espaço elegante. Veja aqui algumas dicas para escolher o seu desenho preferido e combiná-lo corretamente. Dica: O bom resultado dependerá também do tamanho das superfícies em que ele será aplicado.

Como escolher o desenho

Bolinhas ficam bem nas cortinas? Usa-se xadrez na almofada? Tire aqui suas dúvidas!

Floridas

Ótimas para almofadas e cortinas. Prefira as de fundo branco e evite motivos muito pequenos.

Listradas

Ficam bem em almofadas, pufes e tapetes. Evite colocá-las em sofás e cortinas.

Bolinhas

Ideais para assentos de cadeiras, mantas de sofá e almofadas. Uma dica é misturar bolinhas brancas com fundo preto, e pretas com fundo branco. O resultado é ótimo!

Xadrez

Indicada para mantas e pufes, e não para sofás e cortinas.

Texturas animais

Ousadas e divertidas, são perfeitas para uma poltrona ou um tapete. E só.

Regras de ouro da combinação

Defina uma só textura como padrão e escolha a cor dos objetos a partir dela



1. Selecione a estampa-base

No caso desta sala, a almofada listrada definiu o restante da composição. Selecione até quatro cores como padrão. Mais do que isso, é exagero!

2. Veja as cores separadamente

Analise o tecido que mais gostou, porque os demais objetos do ambiente devem ser de uma das cores da estampa-base. E lisos!

3. Cuidado com tons muito fortes

Ao definir as cores dos objetos do cômodo, fique atenta: os tons muito vivos exigem moderação. No exemplo ao lado, o laranja foi usado em pequenos detalhes.