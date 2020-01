Esse vídeo da bebê Zoe brincando com uma boneca da Mônica é fofo demais

Pare tudo o que você está fazendo para assistir ao vídeo mais fofo do dia: Zoe brincando com sua nova boneca da Mônica. Quem registrou o momento foi a vovó coruja, Kika Sato, que ficou doidinha de amores pelo momento. O presente foi dado pelo próprio Mauricio de Sousa.

Kika publicou o vídeo nesta última quinta-feira (4) em sua conta no Instagram e rapidamente diversos comentários sobre a fofura de Zoe surgiram.

Na legenda, a mãe de Sabrina contou a novidade. “A Zoe brincando com a Mônica que ganhou de presente do Mauricio de Sousa e Mauro Sousa! Conversou e gritou muito com a sua boneca”. Espertinha, a menina de oito meses interagiu muito com o brinquedo.

Assista ao vídeo:

Podemos com uma coisinha dessas? Não podemos!