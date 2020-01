Esse filtro de cachorro do Instagram está rendendo as melhores trollagens

Se você é uma usuária assídua do Instagram, sabe que o filtro do momento é o “Sasha dog” – cuja estrela é um simpático vira-lata caramelo, daqueles que todo mundo já viu deitado em alguma calçada. A brincadeira da rede social permite que você o coloque em algum lugar da tela enquanto tira uma foto, faz um boomerang ou até um vídeo.

Só que a aparência realista do bichinho está fazendo com que as pessoas aproveitem a novidade para ~trollar~ amigos e familiares. Sabe quem entrou na zoeira? A Maisa, a própria fada sensata da internet. Ela usou o Twitter, na última quarta-feira (9), para mostrar prints de uma conversa com o namorado, Nicholas Arashiro.

Nas imagens enviadas para ele, Maisa mostra o cachorro deitado na cama. Num primeiro momento, ele acredita que o cão é real e até diz para a namorada tomar cuidado, porque “ele não é vacinado”. Mas Maisa não se aguenta e entrega que é tudo uma grande brincadeira. A resposta dele foi: “mano, que susto que eu levei” e muitas risadas.

Além da postagem de Maisa, muitas histórias estão sendo publicadas no Twitter. Os internautas estão fotografando o cachorro em cima da cama, no chão do quintal e em todos os outros lugares possíveis para enviar aos pais. O resultado foi um compilado de áudios engraçados em tom de bronca, mandando os filhos procurarem pelo verdadeiro dono do cão e até mesmo colocá-lo de volta na rua.

“Eu não acredito que você pegou um cachorro que estava na rua e botou em cima da minha cama. Você está maluca, minha filha? Esse cachorro deve ter dono. Meu Deus do céu. Vou colocar no grupo da cidade!”, respondeu a mãe de uma das internautas que entrou na zoeira.

Fui trolar minha mãe com o filtro do cachorro q tem no Instagram e agr ela tá achando q vai ser processada kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/g1lvIouV8i — Let (@let_figu3) October 10, 2019

Até o MdeMulher decidiu curtir o filtro e deixou a vira-lata no meio da redação. Sim, a Ketlyn Araújo, repórter de moda e beleza, sentou no chão para fazer um carinho em Sasha. Fofura total e risadas garantidas por aqui!

Agora, para não deixar você de fora das melhores histórias que estão surgindo na rede social, que não deixa um meme sequer passar desapercebido, aí vai um compilado das publicações.

Minha gente e a minha prima que trollou a mãe dela com o filtro do cachorro pic.twitter.com/pl8qNykLLg — meri (@jeonggkoo) October 10, 2019

E eu q trolei mamae com o filtro do cachorro kkkkkkk pic.twitter.com/UYqWwVthdf — Princess Consuela (@bananinhari) October 9, 2019

e hj q minha mae que ta putassa cmg pq eu mandei foto do filtro do cachorro fkfjfkfkfk pic.twitter.com/20OANU9Nxy — yago (@bxbito) October 10, 2019

Gente eu mandei essa foto do filtro do cachorro do Instagram pra minha amiga falando que tinha um cachorro aqui no escritório, ela pegou mandou pra amiga dela que trabalha no RH, aí o RH desceu todo aqui na sala, eles ligaram pra recepção, pra segurança, gente to passado! KKKKKK pic.twitter.com/QBUAr6rf2c — Luan Marquetti (@LuanMarquetti) October 8, 2019

Trolei a minha mãe com o filtro do cachorro, ela amou muito kkkk pic.twitter.com/hOfVyjHyS9 — 🍒 bombshell (@astrulha_) October 10, 2019

Fiz a brincadeira do filtro do cachorro no grupo da família e saiu um pouco do controle…. meu pai postou no Facebook que apareceu um cachorro perdido aqui em casa!!! pic.twitter.com/J0KnDvR673 — joana (@jooaanak) October 10, 2019

usei o filtro do vira lata caramelo e falei pra minha mae que tinha um cachorro na cama dela KKKKKK pic.twitter.com/DispuGyIdk — helena (@helena_imp) October 10, 2019

GENTE e a minha vó que caiu na pegadinha do filtro “Esse cachorro tava aqui embaixo” KAJSKAJSKANSKANSKAKSJSK EU to MORRENDO pic.twitter.com/1dHM0Ui1gJ — cecília (@Cecilia7Cardoso) October 10, 2019

Gente o filtro do cachorro do instagram eh mto bom kkkk pic.twitter.com/1Y8stKSzDY — BRUNA (@brunadarosa_) October 9, 2019

a reação da minha mãe ao filtro de cachorro é a única possível pic.twitter.com/3mip2n61Rp — duda (@feminwsts) October 10, 2019

O filtro do cachorro é sensacional demais kkkkkkk pic.twitter.com/SUz7yAgD5v — CHERNEW YEAR (@mulherchernobyl) October 10, 2019