Toda criança ama esportes. Ainda que a prática não seja parte de sua rotina, a competição saudável, o trabalho em equipe, a superação de limites e, é claro, o clima de brincadeira fazem parte da infância e merecem ser estimulados. Futebol, Tênis, Vôlei, Basquete, Natação e muitos outros tipos de esportes podem se transformar no tema para uma comemoração cheia de personalidade.

A paleta de cores da festa pode ser definida usando a bola, o gramado ou a quadra como principal referência. O tom da decoração vai de acordo com o estilo do pequeno: mais delicado, mais casual ou bem radical. Prefira o uso de cores vibrantes para dar à festa mais energia.

Confira algumas ideias para inspirar a sua decoração e marcar um verdadeiro golaço!

Você pode definir um esporte preferido e usá-lo como tema, ou combinar diversas modalidades.

Bolas, chuteiras, apitos, raquetes e camisas tornam-se elementos valiosos na composição visual da celebração. Garimpe o máximo de itens possível e use-os como acessórios decorativos no painel, na mesa do bolo ou nas paredes do salão.

A mesa de petiscos pode ser inspirada nas barraquinhas de lanches localizadas em frente aos estádios e ginásios esportivos. Também é interessante personalizar os docinhos e guloseimas que farão parte da mesa principal.

As atividades desenvolvidas ao longo da festa também podem seguir a temática escolhida para a comemoração. Vale a pena preparar medalhas personalizadas ou troféus para premiar as crianças ao final de cada brincadeira.