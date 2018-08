Espaço inédito no RJ aposta no conceito de cowedding

Só quem já organizou um casamento sabe como pode ser desgastante a rotina com infinitas reuniões com diferentes fornecedores. Pensando em facilitar a vida agitada das noivas, a estilista Maíra Martins, do Ateliê Mairoca, decidiu projetar um espaço que reunisse marcas consagradas e ao mesmo tempo desse também oportunidade a novos talentos, com exposição de produtos, serviços, workshops, desfiles e eventos relacionados ao universo de casamento.

Foi graças a esta ideia que as noivas do Rio de Janeiro ganharam um novo espaço dedicado ao universo de casamentos. Idealizado pela estilista, a Marry Spot fica localizada em Botafogo, na Zona Sul carioca, e conta com um conceito inovador batizado de “Cowedding”, que permite que fornecedores selecionados do Brasil atendam aos clientes no mesmo espaço.

Nos dois primeiros andares os clientes encontram fornecedores de moda, sapatos e acessórios. Lucas Anderi, Gabriela Rahal, Emannuelle Junqueira e Dani Vidiz, todos de São Paulo, Danielle Benício, de Belo Horizonte e a carioca Morena Andrade estão entre os estilistas confirmados, além do Ateliê Mairoca para damas e pajens, o designer de sapatos Caio Torres, as grinaldas de Diana Benchimol e Miguel Alcade e os adornos de Rosane Paixão.

O cowedding funciona no terceiro andar, onde as noivas têm acesso a outros serviços indispensáveis ao casamento, como doces, decoração, fotografia, make e beleza.