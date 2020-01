Escola Raul Brasil ganha grafite em homenagem às vítimas do massacre

A Escola Estadual Raul Brasil, local onde aconteceu o massacre de Suzano no último dia 13, ganhou uma homenagem especial nessa segunda-feira (25). De maneira voluntária, o artista Francisco Kleison grafitou o muro do colégio com desenhos das vítimas fatais da tragédia.

Veja também



“A gente se sensibiliza com a dor de todos e quis ajudar da maneira que podia. Por isso, procurei a diretoria da escola semana passada, eles gostaram da ideia e disseram que iam pedir a autorização da Secretaria Estadual da Educação. Eles aprovaram e vim com um funcionário fazer a pintura”, disse Kleison ao G1.

Os homenageados são: Marilena Ferreira Vieira Umezo (coordenadora), de 59 anos; Caio Oliveira, de 15 anos; Claiton Antônio Ribeiro, de 17 anos; Douglas Murilo Celestino, de 16 anos; Kaio Lucas da Costa Limeira, de 15 anos; Samuel Melquíades Silva de Oliveira, de 16 anos; e Eliana Regina de Oliveira Xavier, de 38 anos (inspetora).

Confira os detalhes da obra: