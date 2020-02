Escalda-pés ajuda a relaxar e alivia dores

O escalda-pés alivia as dores no dia seguinte

Foto: Getty Images

Depois de pular e dançar muito no Carnaval ou depois de uma bela viagem de aventura, nada melhor do que poder relaxar com um escalda-pés, que alivia as dores no dia seguinte. Confira duas receitas preparadas pela aromaterapeuta Beatriz Azevedo, do Espaço Ki, em Guarulhos (SP):

Contra o cansaço

Em uma tina ou bacia, coloque 2 litros de água e um punhado de sal grosso. Adicione 2 gotas de óleo essencial de lavanda e 1 gota de óleo essencial de alecrim. Deixe os pés mergulhados por dez minutos.



Use óleo essencial de gerânio, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos

Foto: Getty Images



Xô, dores e inchaço!

Na mesma base de água e sal, use 1 gota de óleo essencial de cipreste, que melhora a circulação, e 2 gotas de óleo essencial de gerânio, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos.