Era uma vez um papel de presente...

As ideias reunidas aqui são muito, muito fáceis de copiar. Separe os materias necessários e faça lindos enfeites com papel de presente.

O que você precisa:

· Tesoura, papéis de presente, caixas de papel, cola branca, varetas de madeira e fitilhos (você já tem em casa);

· Pistola de cola quente e bastões de refil;

· Galho seco artificial;

· Bandeja retangular de madeira;

· Você pode guardar documentos, fotos, material escolar aviamentos…

Suas visitas vão adorar a decoração da casa

Foto: Sheila de Oliveira/Empório Fotográfico

Mil flores

A mesa do chá da tarde vai ficar um charme com este arranjo artesanal de inspiração retrô. Criá-lo é simples: recorte pétalas num papel de presente de cores e motivos delicados. Com a cola quente, fixe-as nas ramificações de um galho seco (que pode ser artificial). Acomode-o num vaso, bule ou jarra.

Foto: Sheila de Oliveira/Empório Fotográfico

Ordem é progresso

As caixas de sapato ficam novinhas em folha quando encapadas com papel de presente. Elas são úteis em qualquer cômodo!

Use papel de parede para criar diferentes objetos de decoração

Foto: Sheila de Oliveira/Empório Fotográfico

Voo livre

Sugestão de enfeite para o quarto da criançada: pipas! Para montá-las, corte losangos de papel e cole-os em varetas. As sobras de fitilho enfeitam as laterais e servem de rabiola — arremate-a com lacinhos feitos de papéis diferentes.



Para receber os amiguinhos do seu filho, use um papel com motivos infantis

Foto: Sheila de Oliveira/Empório Fotográfico

Toque romântico

Antes de servir um refresco para os seus convidados, forre o fundo de uma bandeja de madeira com um belo papel de presente. Além de proteger o material, que mancha com a umidade, você deixa o objeto ainda mais gracioso. O capricho não vai passar despercebido!