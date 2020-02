Entregue-se ao amor e viva melhor

O amor de Grazi e Cauã

Foto: Alan Teixeira

Lindos e apaixonados, Grazi Massafera e Cauã Reymond provam que o amor é um dos melhores remédios para ser feliz. “Cauã é meu companheiro e nos apoiamos em tudo. Não namoraria alguém se não fosse para ter sonhos juntos. Ele me deixou mais curiosa – estou até aprendendo a cozinhar!”, conta a beldade.

Amar e ser amada são as maiores buscas que fazemos na vida, e as duas têm o seu valor. “Ser amado preenche um vazio. Já amar é diferente, é um transbordamento, uma força que nos impulsiona a nos derramarmos no mundo”, explica o psiquiatra e psicanalista Alfredo Simonetti, autor do livro O Nó e o Laço (ed. Integrare).

Você já amou hoje?

Mas como aproveitar as maravilhas desse sentimento tão universal quanto incontrolável? “Esteja aberta e disponível, como a floresta à espera do sol ou o mar noturno à espera da lua”, ensina Alfredo.

E aí, tá pronta para aproveitar o amor quando ele despontar? Conheça então 9 lições surpreendentes de amor por…

1. Seus pais

Pode não parecer, mas seus pais precisaram abrir mão de muita coisa para transformá-la na grande mulher que você é hoje.

Aprenda a…

amar sem impor condições. Quando amamos sem esperar nada em troca somos mais felizes e sentimos mais força para enfrentar a vida.

2. Crianças pequenas

Já reparou como as crianças se deslumbram com as coisas que elas não conhecem? Esse é o segredo de leveza.

Aprenda a…

manter o olhar aberto às novidades. Isso lhe dará jogo de cintura para lidar com mudanças, tanto no trabalho quanto no convívio familiar.

3. Adolescentes

Sabe aquele drama que os jovens fazem porque não vão a uma festa? Ou a alegria de sua filha quando está a fim de um carinha? Pois é, essa urgência dos adolescentes dá sabor às conquistas.

Aprenda a…

viver o presente com intensidade – especialmente quando o passado trouxer dor e o futuro estiver incerto.

4. Sua vida

Acreditando ou não em vida após a morte, você só será você desta vez: numa próxima (se houver…), virá com outro nome, corpo, família. Então, aproveite sua existência!

Aprenda a…

amar o próximo – e demonstrar isso em vida. Que tal já?

5. Um bicho de estimação

Cães e gatos nos ensinam muito sobre amor

Foto: Dreamstime

Quem tem cachorro sabe bem o que é isso: você ralha com o danado por causa de uma “arte”, mas, minutos depois, ele vem procurá-la com a mesma alegria de sempre. Embora cães e gatos sejam diferentes, o amor que nos ensinam é o mesmo.

Aprenda a…

não guardar rancor. Ficar remoendo a raiva não muda o que aconteceu e faz um mal danado para a saúde.

6. Um grande amigo

Ter ao menos uma pessoa para dar ou pedir ombro (e com quem comemorar as vitórias!) nos torna menos solitárias.

Aprenda a…

se sentir especial. Ou você acha que sua amiga abriria o coração para qualquer um?

7. Seu trabalho

Passamos mais tempo entre os colegas de trabalho do que com nossos filhos, marido ou amigos. Transformar esse convívio em algo prazeroso depende de todos. E começa por amar aquilo que você faz.

Aprenda a…

ter orgulho de suas conquistas. Encare os desafios profissionais como oportunidades de crescimento e verá como o saldo ficará mais azul… no seu coração!

8. Seu companheiro

Não são só as contas e o mesmo teto que a gente divide com o companheiro. Também compartilhamos com ele nossos sonhos e o desejo de construir algo maior, sólido e bonito: uma família… mesmo que seja de duas pessoas!

Aprenda a…

compartilhar. Deixe a DR (discussão da relação) de lado e comece a dividir com seu marido o que você tem melhor. Logo ele fará o mesmo com você.

9. Si mesma

Solidão, tristeza, abandono – existe remédio para curar esses males: amor-próprio. Ainda que não venha em frascos nem seja vendida em farmácia, essa é a solução mais eficiente para nossos problemas.

Aprenda a…

ser sua melhor companhia. Experimente viajar sozinha uma vez na vida para ver como você se abrirá a novas amizades!