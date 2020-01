Entenda por que Ticiane Pinheiro fez filha jogar mais de 50 slimes no lixo

Nos stories do Instagram, Ticiane Pinheiro mostrou a filha Rafa Justus se livrando dos seus 57 slimes caseiros. O motivo? O produto, que os pequenos estão tão fascinados, causou alergia em algumas crianças.

Depois de notícias cirularem sobre a toxidade de um dos ingredientes, Tici não quis arriscar a saúde da filha. Ela fez o vídeo alertando as mães sobre o bórax, que tem sido usado para ativar os slimes – comum em alguns produtos de limpeza, fertilizantes e até medicamentos. Não regulamentado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser usado no brinquedo, ele pode ser prejudicial para as crianças.

No vídeo postado pela mãe, Rafinha usou luvas e máscara para pegar as massinhas e jogar no lixo, já que o a substância, também conhecida como borato de sódio, pode causar irritação da pele, além de intoxicação.

A agência fez um alerta sobre os perigos de usar o ingrediente em receitas caseiras. Se inalado ou ingerido, o bórax pode causar náuseas, vômitos e cólicas, entre outros sintomas mais graves como perda da consciência e choque cardiovascular. Se você desconfiar que a criança possa estar intoxicada, ligue para o Centro de Informações Toxicológicas (CIT) da sua cidade.