Entenda por que Formiga estará fora do jogo entre Brasil e Itália na Copa

Nesta quinta-feira (13), o Brasil voltou a campo na Copa do Mundo Feminina 2019. A disputa foi contra a Seleção da Austrália e, até o fechamento desta matéria, o placar estava 3 a 2 para as australianas. Independentemente da vitória, uma jogadora está oficialmente fora do terceiro e último jogo da primeira rodada da competição: Formiga.

O motivo disso é o fato de que a jogadora já tem dois cartões amarelos no histórico da competição. O primeiro foi no jogo contra a Jamaica e o segundo na disputa contra a Austrália, aos 13 minutos do primeiro tempo. Para poupar a jogadora de um possível cartão vermelho e expulsão, ela foi substituída por Ludmila.

Mesmo com esse desfalque para o time brasileiro, vale lembrar que Formiga já soma sete participações na competição mundial entre as oito edições da disputa. Além de ser a jogadora mais velha a entrar em campo em uma Copa Feminina.

O terceiro e último jogo da primeira rodada da competição acontece no dia 18, às 16h em horário de Brasília.