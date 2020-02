Filhotes aprendem rápido, basta ter

paciência

Foto: Getty Images

Na rua

Saia com seu cachorro todos os dias no mesmo horário. Assim, ele aprenderá a se aliviar fora de casa. Não se esqueça de levar saquinho para pegar as cacas: ninguém merece andar numa rua com “bombas”!

Em casa

Nada de usar jornal: faça o banheirinho com uma bandeja plástica cheia de granulado higiênico até a metade. O produto costuma ser usado para gatos, mas os cães também se adaptam facilmente a ele