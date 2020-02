Ensine aos filhos bons valores que valem para a vida toda

Os pais devem priorizar os valores universais que passam para os filho

Foto: Getty Images

Violência, desrespeito ao próximo, roubo de dinheiro público… É tanta tristeza que quase destrói qualquer esperança de um lugar melhor para nossos filhos… Mas é preciso manter a fé. E, mais do que isso, é necessário criar esses futuros adultos para que possam virar o jogo lá na frente. A fórmula é educar ensinando bons valores. Então, que tal começar o ano encarando essa tarefa como missão de vida? “Nós acreditamos que essa é a melhor e a mais verdadeira revolução que pode existir. Pessoas capazes de raciocinar por conta própria, sem se sentir na obrigação de agir como a maioria, e que tenham firmes valores como honestidade, cooperação e humildade fazem a diferença”, diz a psicóloga Edna Maria Marturano. “Gente assim, que defende a não violência e pensa no bem coletivo consegue transformar um país”, completa a pedagoga Dâmaris Simon Camelo Borges.

Autoras do livro Alfabetização em Valores Humanos (Ed. Summus), Edna e Dâmaris dão dicas a seguir que valem para a vida inteira. Ter um diploma, ganhar dinheiro e ser bem-sucedido são desejos importantes de um ser humano, mas os pais devem priorizar os valores universais que passam para os filhos. Só assim garantirão a eles um futuro melhor e mais justo.

4 ingredientes para criarmos um mundo mais justo!

· Solidariedade

Logo que a criança entra na escola, o comportamento solidário é importante para que ela seja aceita no grupo; mais adiante, para aumentar seu leque de amigos e não

se tornar vítima de bullying. E um adulto solidário consegue solucionar problemas com mais tranquilidade. “A solidariedade pode ser ‘ensinada’ incentivando a participação em trabalhos voluntários”, diz Dâmaris.

· Humildade

“Ensinar jovens e crianças que eles não são o centro do universo é uma ‘vacina’ necessária em uma sociedade que considera e exalta os direitos individuais, sem considerar os direitos e as necessidades dos outros”, afirma Edna. O filho precisa ser um bom aluno, mas não precisa tirar as maiores notas da classe. “A superação deve ser em relação a si mesmo”, ensinam as especialistas.

· Honestidade

Para a formação de pessoas honestas, é importantíssima a ideia da independência. A criança aprende a não agir errado simplesmente porque é errado. É necessário deixar de lado a noção de que se todo mundo faz, então eu também posso fazer. “Pais e educadores devem considerar o valor do ato e não o do objeto. Pegar uma borracha

é a mesma coisa que pegar R$ 1.000”, explica Dâmaris.

· Ética

Ter ética é agir da forma correta, pensar no próximo, fazer sempre a coisa certa por ideal e não por medo de ser punido. Talvez seja o princípio mais importante de todos, afinal, é um conjunto dos valores já citados. “Se um dos itens anteriores ficar falho, ou seja, não for bem trabalhado na educação, a formação moral da criança (e do futuro adulto) pode ser prejudicada”, afirma Edna.

Como transmitir esses valores:

· Dê o exemplo

Existem valores embutidos na maneira de agir dos pais que muitas vezes não são claros nem para eles mesmos. É o famoso “faça o que eu digo e não o que eu faço”. Exemplo: você diz a seu filho que não se pode bater nas pessoas, mas que, se ele apanhar na escola, deve revidar. Evite contradições!

· Ouça mais

Os pais devem tratar os filhos como esperam que eles tratem os outros. A criança poder conversar com quem ela ama e respeita sobre seus pequenos dilemas morais, perguntando e recebendo respostas coerentes com os valores ditados pela família, é importantíssimo. Converse bastante Assim, todos (pais e filhos) terão mais chances de refletir sobre que valor está por trás das ações.

· Não subestime

A maioria das crianças tem uma justiça autocentrada: sabe o que é justo, mas só em relação a ela. O papel de pais e educadores é fazer com que esses princípios se estendam para o resto da sociedade.