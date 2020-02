Enem: ajude seu filho a ir bem nas provas

Você sabia que há universidades que aceitam o Enem como se a prova fosse o vestibular?

Foto: Getty Images

O fim do Ensino Médio é um período atribulado para os adolescentes: há pressão para decidir o futuro, trabalhar, passar no vestibular e ainda fazer o Enem.

A sigla, que quer dizer Exame Nacional do Ensino Médio, é um teste realizado pelo Governo Federal uma vez por ano. Há universidades que aceitam o Enem como se a prova fosse o vestibular!

E o melhor: é esse teste que determina se o aluno está apto ou não para receber a ajuda do ProUni, um programa por meio do qual o governo ajuda pais com os custos da faculdade.

10 maneiras de fazer seu filho ter sucesso no Enem



1. Não adianta só pensar em estudar! A alimentação saudável e boas horas de sono são essenciais para a boa concentração na prova.

2. Explique que não adianta memorizar o conteúdo, e sim entendê-lo. No Enem, a decoreba não tem vez, e qualquer dúvida deve ser esclarecida com os professores.

3. Faça com ele o download das provas de anos anteriores para conhecer o estilo dos testes.

4. Nas pausas entre os estudos, façam juntos um alongamento. Isso relaxa e ajuda a entender melhor.

5. Incentive-o a ler e escrever para melhorar a redação.

6. Caso a letra dele não seja legível, ele deve escrever em letra de forma. É muito importante que a pessoa que vai corrigir a redação entenda a letra do aluno.

7. Muitas questões abordadas na prova são relacionadas a atualidades. É bom você assistir com ele aos telejornais diários.

8. Selecionar as notícias mais importantes do jornal (ou da internet) e pedir que ele leia é outra boa ideia.

9. Como as provas duram mais de 4 horas, é recomendável que o estudante leve água e alguma coisa para comer, como barrinhas de cereal.

10. Dias antes da prova não adianta se matar de estudar. Essa é a hora de relaxar para chegar preparado no dia. Permita que ele assista a um bom filme com os amigos e se divirta, sem excessos!