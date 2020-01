Em breve você poderá pedir comida pelo seu Facebook

Se já não usávamos o telefone para pedir comida há um bom tempo, agora são os aplicativos específicos para essa tarefa que podem estar com os dias contados. Isso porque, na última semana, o Facebook começou a experimentar nos Estados Unidos uma nova função: permitir que seus usuários peçam, dentro da rede social, pelo delivery de suas comidas preferidas.

Além de restaurantes, esta nova fase da rede também vai conectar clientes a estabelecimentos como cinema, SPA’s e outros serviços, através de uma parceria com empresas como Ticketmaster e Evenbrite.

Fora isso, uma nova opção chamada “Recomendações” vai reunir dicas sobre os restaurantes e serviços da região onde o usuário se encontra – e uma ferramenta que permite navegar de forma mais eficiente pelos eventos cadastrados no site.

Com a mudança, vai ser mais fácil encontrar festas e outros eventos que, de acordo com seus interesses, você com certeza vai curtir!

Quando chegar ao Brasil, a gente já sabe o que vai pedir, não é?