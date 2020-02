”Estevão está ótimo. Ele já está andando,

Foto: Divulgação

Ela está sempre fazendo os outros rirem. Porém, há seis meses, Regina Casé viveu um drama. O marido dela, o diretor de televisão Estevão Ciavatta, caiu de um cavalo e ficou com o movimento das pernas comprometido.

Ele passou por uma cirurgia e um tratamento intensivo. Ainda faz cinco horas diárias de fisioterapia, mas já está recuperado. Regina foi uma ”enfermeira” incansável ao lado dele. ”Meu marido é um vencedor”, conta ela. O episódio deixou uma grande lição. ”É preciso ter fé na vida”, conclui.

Tudo voltou ao normal, e a apresentadora estreou o quadro ”Vem com Tudo”, dirigido por Estevão, no Fantástico.

Como é voltar à rotina de trabalho junto com ele?

Está sendo saudável. O trabalho ajuda muito, até na recuperação do Estevão. Renova as energias. Quem vê o programa nem imagina o que eu estava passando na época em que criamos esse quadro. Muitas vezes, eu estava às gargalhadas, fazendo todo mundo rir, mas tinha vindo de um dia ou de uma noite muito difícil.

Como surgiu o quadro?

Combinamos com a Globo que ficaríamos um ano afastados, para a reabilitação do Estevão. Porém, junto com amigos, percebemos que seria bom fazer algo, para não ficarmos deprimidos. Daí surgiu o “Vem com Tudo”, que seria gravado apenas numa bancadinha, mas ficou tão legal que cresceu.

De onde tirou forças para enfrentar tantas dificuldades, com ele na cadeira de rodas?

Do próprio Estevão. Ele sempre me acalmou. Desde o início, dizia que tudo iria acabar bem. Nossa relação não tem espaço para tristeza ou pensamentos ruins. O tempo inteiro eu pensava: o que pode ser feito para ele ficar bem hoje? A força e a beleza da vida me ajudaram. Ela te puxa se você começa a fraquejar. Precisamos ter fé na vida e pensamento positivo.

Como ele está agora?

Ótimo! Ele melhora a cada dia. A rotina é pesada, todos os dias ele faz cinco horas de fisioterapia. Ele já está andando, com dificuldades. Mas o Estevão é guerreiro, é vencedor. Vai dar tudo certo!