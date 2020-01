Nasceu! Tatá Werneck dá à luz sua primeira filha com Rafael Vitti

Depois de deixar os fãs atiçados com uma publicação misteriosa no Twitter, é oficial: Tatá Wernerck deu à luz sua primeira filha com Rafael Vitti na manhã desta quarta-feira (23).

Enquanto que, na rede social, a apresentadora do ‘Lady Night’ não se estendeu para além de “ela é linda!”, a assessoria de imprensa de Tatá confirmou o nascimento da pequena.

“Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos”, enfatizou quem cuida da relação da artista com a mídia, em uma nota oficial.

O uso do Twitter para comentar o acontecimento não é novidade. Durante toda a gestação, Tatá usou a plataforma para responder os fãs sobre a gravidez e também compartilhar os momentos especiais e também desafiadores dos nove meses.

Recentemente, uma das publicações que chamou a atenção foi um desabafo feito pela apresentadora sobre a pressa dos fãs para que a baixinha nascesse. Ela comentou sobre o quanto isso a incomodava.

Por enquanto, não há nenhuma confirmação sobre o nome escolhido para a primeira filha do casal. Mas, ao que tudo indica, eles estavam em dúvida entre quatro opções: Cora, Julieta, Nina (em homenagem à avó da apresentadora) e Clara. E aí, qual é a sua aposta?